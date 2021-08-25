Судебные приставы заставили должника расчистить строительный мусор на арендованном им участке в Саратовской области

Надзорные органы провели проверку на предмет складирования строительных отходов на арендованном участке земли. Не территории 2,5 тысяч квадратных метров возле поселка Расково располагались отходы грунта, асфальта и асфальтобетонного покрытия, общим объемом в 350 кубометров.

Согласно с решением суда, он должен был расчистить несанкционированную свалку, но не сделал этого в установленный срок. Судебный пристав вручил ему требование об исполнении и извещение о вызове в отделение судебных приставов для дачи объяснений.

Поняв, что дело приобрело серьезный оборот, мужчина расчистил мусор и явился на прием к приставу. Выехавшие по адресу сотрудники подтвердили факт исполнения решения суда.