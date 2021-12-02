Под контролем судебных приставов жители Ровного Саратовской области обследовались на туберкулез. Об этом сообщает пресс-служба УФССП.

По решению суда, мужчин 53 и 38 лет обязали пройти профилактический медицинский осмотр в целях выявления туберкулеза. Однако они этого не сделали, из-за чего Ровенским районным отделом судебных приставов были возбуждены исполнительные производства.

Оказалось, что мужчины ведут асоциальный образ жизни и по адресам, указанным в документах, не проживают. Должников нашли и предупредили об ответственности за неисполнение решения суда.

Не став усугублять свое положение, они прошли обследование.