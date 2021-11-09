В Энгельсе судебные приставы обязали товарищество собственников жилья произвести работы по устранению причин залива помещения. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Саратовской области.

ИП обратилась в суд с требованием проведения работ по гидроизоляции фундамента, прилегающего к нежилому помещению на улице Степная. Несмотря на то, что ТСЖ этого дома было уведомлено о заливах подвала, ремонт проведен не был.

Согласно проведенной экспертизе, причинами подтопления стало нарушение уклона отмостки здания, наличие трещин асфальта, а также нарушение вертикальной гидроизоляции фундаментов здания. Суд удовлетворил требования истца и обязал юридическое лицо провести работы по ликвидации.



По причине бездействия со стороны руководства ТСЖ судебный пристав вручил требование об исполнении решения суда, а также предупредил об уголовной ответственности. После этого должник предоставил судебному приставу акт выполненных ремонтных работ.