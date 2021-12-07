Череда эвакуаций из-за звонков телефонных террористов продолжается.

Так, вечером в понедельник 6 декабря в Саратове третий день подряд экстренно вывели по причине угрозы взрыва персонал и посетителей нескольких торговых центров.

В социальных сетях саратовцы сообщают об эвакуации ТЦ «Город», «Оранжевый», «Хэппи Молл».

Несколькими часами ранее того же понедельника в регионе пришлось эвакуировать сотрудников и граждан из рвйонных судов Саратова, Маркса и Балакова.

Причем, не обошлось без жертв: во время обследования здания Кировского суда в областном центре с крыши сорвалась и погибла от полученных при падении травм полицейская служебная собака.