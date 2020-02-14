Бывшая мировая судья из Балашовского района Саратовской области Татьяна Шевлягина заочно арестована. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Глава СКР Александр Бастрыкин обратился с ходатайством в Саратовский областной суд об аресте бывшей судьи Татьяны Шевлягиной, которая подозревается в 34 фактах преступлений, связанных с выполнением ею служебных полномочий.

Как считает следствие, Шевлягина с с 2011 по 2014 годы, получала взятки за вынесение решений о признании права собственности за конкретными лицами на объекты недвижимости на территории Балашова и Балашовского района Саратовской области. Решения выносились в отсутствии возбужденных гражданских дел и без соблюдения легитимной процедуры рассмотрения подобных споров.

На не правосудные решения судью обратили внимание сотрудники ФСБ и следователи. После этого она отправилась в бега.

Сегодня, 14 февраля, коллеги Татьяны Шевлягиной дали разрешение на ее заочный арест.