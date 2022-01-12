В отдел полиции Кировского района Саратова с сообщением о краже обратился представитель коммунальной организации. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

По словам мужчины, неизвестный на улице 1-ый Межовражный проезд похитил чугунный люк с крышкой водопроводного колодца. Сумма ущерба составила 5 550 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Подозреваемым оказался 40-летний местный житель. Ранее неоднократно привлекаемый к уголовной ответственности мужчина дал признательные показания и пояснил, что похищенное сдал в пункт приема металла за 2 500 рублей.

Мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.