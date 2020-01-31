Полицейские раскрыли серию краж в Саратове, сообщает ГУ МВД.

За помощью обратилась пострадавшая от злоумышленника Людмила Александровна, которая рассказала о подробностях рокового вечера. К ней в дверь постучался «телемастер» с коробочкой в руках, испачканных в побелке. Он предложил настроить пенсионерке телевизоры, та впустила его.

Закончив работу на кухне, он попросил хозяйку проверить качество и отправился в спальню.

— У него бегали глаза и он очень суетился. Я не доверяла ему, но сомневаться тоже было мало причин — все же сделал, — признается жертва обманщика.

Завершив настройку он ушел, прихватив с собой три тысячи рублей и планшет. Бдительная саратовчанка позвонила в компанию, где ей сказали что сотрудника по указанному адресу не направляли и посоветовали обратиться в полицию.

Злоумышленника задержали на следующий день. На допросе он признался, что из-за имеющихся судимостей не мог устроится на работу. Предварительная сумма ущерба составила более 50 тысячи рублей.

Сейчас на рецидивиста завели уголовное дело за серию краж.