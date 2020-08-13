Следственное управление управления ФСБ по Саратовской области возбудило уголовное дело на судью Арбитражного суда. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Во время оперативных мероприятиях сотрудники ФСБ установили факт получения судьей в июле 2017 года от одного из предпринимателей Саратова через посредника четырех миллионов рублей передачи их передачи судьям Двенадцатого арбитражного апелляционного суда в качестве взятки за вынесение решения по арбитражному делу.

Передачу денег организовал бывший адвокат Саратовской коллегии адвокатов, осужденный в 2019 году за обещание посредничества в передаче взятки к трем с половиной годам лишения свободы со штрафом.