Бывший зампред Саратовского областного суда Владимир Супрун скончался в Саратове на 83-м году жизни, сообщает пресс-служба облсуда.

Из 38 лет трудового стажа Владимир Супрун работал в суде 32 года. В 1965 году он был избран народным судьей Петровского городского народного суда Саратовской области, а с 1974 по 1981 годы являлся председателем этого суда. В 1981-1984 годах Владимир Супрун – член Саратовского областного суда, а в 1984-1987 годы – председатель Ленинского районного народного суда г. Саратова. В 1987-1993 годы Владимир Супрун работал в должности начальника управления юстиции администрации Саратовской области, с 1993 по 2004 годы – первым заместителем председателя Саратовского областного суда.