Мировые судьи за последние два месяца вынесли 1,808 тысячи судебных приказов о принудительном взыскании задолженности за услугу по обращению с ТКО. Общая сумма по заявленным требованиям составляет почти 8,5 миллионов рублей.

Основными должниками по вынесенным решениям стали собственники и пользователи квартир и индивидуальных жилых домов Саратова. Просроченная задолженность некоторых из них превышает 30 тысяч рублей.

—Полученные судебные приказы сразу же передаются в банки для взыскания. К сумме долга прибавляется госпошлина, что увеличивает итоговую сумму для списания с потребителя. Поэтому оплачивать услугу необходимо своевременно, не дожидаясь судебных приказов. Мы усиливаем работу по взысканию и дойдем до каждого должника, — сообщил директор Регоператора Михаил Андреев.

Для урегулирования проблемы задолженности в досудебном порядке потребителям необходимо в кратчайшие сроки ее оплатить либо обратиться для совместного решения вопроса к специалистам Регоператора по телефону: 8 (8452) 25-64-90 или в call-центр «СарРЦ» по номеру: 8 (8452) 39-02-27.