Судья Арбитражного суда Саратовской области Шамиль Кулахметов признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

В 2016 году по решению суда был удовлетворен иск ООО «Верго-С» к ОАО «Полиграфист» и к одному предпринимателю. Последних обязали за свой счет снести самовольно возведенные постройки – дополнительный корпус и паркинг. Это решение было отменено в 2017 году по вновь открывшимся обстоятельствам. Истец подал апелляцию в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд.

Предприниматель обратился за юридической помощью к адвокату Наилю Гайнанову. Тот заверил своего клиента о наличии у него связей в различных инстанциях арбитражных судов в Саратовской области и предложил обеспечить принятие необходимого судебного решения. После получения согласия он пошел к Шамилю Кулахметову и предложил ему стать посредником в передаче взятки судьям Двенадцатого арбитражного апелляционного суда за вынесение решения в пользу предпринимателя.

Тот согласился, но передавать деньги никому не хотел. Он создал образ, что может помочь и сказал, что нужно дать три миллиона рублей.

Адвокат озвучил своему клиенту сумму уже в четыре миллиона рублей. Предприниматель передал деньги, которые поступили судье. Средствами он распорядился по своему усмотрению.

В итоге злоумышленник получил четыре года исправительной колонии общего режима и штраф в размере 400 тысяч рублей. На ближайшие три года ему запретили занимать должности в суде и правоохранительных органах сроком на три года.

После оглашения приговора мужчину взяли под стражу в зале суда.

Напомним, адвоката осудили еще в 2019 году.