Саратов продолжают расчищать от снега.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, сегодня, 20 января, в уборке городского округа планируется задействовать более 700 спецмашин и почти 6 тысяч рабочих:

— уборкой дорог и тротуаров занимается 324 спецмашины;

— управляющие многоквартирными домами организации привлекли к очистке дворов 1750 дворников и 125 единиц техники;

— торговые и промышленные предприятия убирают прилегающие территории при помощи 3127 рабочих и 113 спецмашин;

— муниципальные объекты соцсферы расчищают 826 технических работников и 140 единиц техники различной габаритности.