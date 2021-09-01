Осуждены бывшие супруги, жестоко убившие своего знакомого во время пьянки. Об этом пишет пресс-служба следственного комитета по Саратовской области.

Ночью, с 13 на 14 декабря 2020 года бывшие супруги в своей квартире в Вольске выпивали вместе со своим 32-летним знакомым. Напившись, гость начал плеваться на пол, на что хозяин квартиры сделал замечание. В ответ ему прозвучала нецензурная брань, которая окончательно разозлила хозяев квартиры.

Мужчина взял молоток и дважды ударил гостя по голове. Тот упал на пол, после чего женщина нанесла ему несколько ударов ножом по разным частям тела. Вместо того, чтобы остановить ее, мужчина взял у нее нож и нанес еще несколько ударов в тело и голову. Поняв, что мужчина умер, они погрузили тело на санки и сбросили в реку Малыковка.

Тело обнаружили 15 декабря, о чем сообщали в полицию. Женщина созналась в содеянном. Мужчина, несмотря на доказательства преступления не признал своей вины. Женщине назначено 13 лет колонии общего режима с годом ограничения свободы, мужчине дали 15 лет строгого режима с годовым ограничением свободы.