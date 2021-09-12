Смертельное происшествия случилось 11 сентября в Балашовском районе Саратовской области.

В канализационном колодце были обнаружены мертвыми пожилые супруги, — сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональном СУ СКР.

Выяснилось, что днем 69-летний житель села Пады и его жена собирались в гости к родным в Балашов. Однако так к ним и не приехали.

Тогда обеспокоенные родные попросили соседей пенсионеров заглянуть к ним домой и узнать, в чем дело.

Соседи нашли супругов мертвыми в канализационном колодце во дворе дома.

Погибших достали из колодца спасатели.

Судя по всему, муж с женой решили самостоятельно почистить канализационный колодец. Однако защиты от газов, которые скапливаются в колодца, они не применили. В итоге оба задохнулись.

Точные причины гибели людей выясняет следствие, которое после результатов проверки примет соответствующее процессуальное решение.