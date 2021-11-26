В Саратове в ходе патрулирования улицы 3-й Рабочий проезд сотрудники ППС заметили подозрительных мужчину и женщину. Об этом сообщает ГУ МВД.

Увидев полицейских, мужчина выкинул на землю небольшой пакет. В ходе осмотра места происшествия и принадлежащего гражданам автомобиля полицейские изъяли несколько свертков с героином. Общая масса изъятых наркотиков составила 23,60 грамма.

Задержанные оказались супружеской парой. Они были доставлены в отдел полиции. Мужчина пояснил, что наркотики приобрел через мессенджер с целью сбыта.

Возбуждено уголовное дело.