В Дергачевском районе проснулся первый сурок — раньше весны.

Его заметил фермер, который загружал в поле солому для кормления домашнего скота. Оттуда выпал “шерстяной” предмет.

Животное пригрелось до осени, его перенесли в подсобку и почувствовав тепло оно проснулось.

В наших широтах сурки выходят из спячки когда тает снег. Бодрствовать зимой животное не может. Его транспортировали в вольерное хозяйство ⠀«Теремок» Национального парка “Хвалынский”.

В пути сурок насвистывал, а с заходом солнца вытянулся в струну и уставился в окно.

Когда солнце село, животное свернулось в клубок и проспало до пункта назначения.