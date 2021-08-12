В Саратове перенесли ярмарку сувениров народно-художественных промыслов с Волжской улицы на Театральную площадь. Такое решение мэр города Михаил Исаев принял в связи с ремонтными работами по замене плитки на пешеходной зоне.

Сейчас на участке Волжской в районе сада «Липки» полностью меняют не только плитку, но и систему водоотвода.

Администрация Волжского района должна предоставить всем желающим на ярмарку бесплатные места. Торговые палатки расположатся вдоль сада Радищева и параллельно на другой стороне у памятника Ленину и досок почета.

Посетить ее можно будет с 13 по 15 августа с 11:00 до 22:00.