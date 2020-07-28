Стали известны подробности убийства 33-летней женщины в Базарном Карабулаке, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Напомним, что ранее, 26 июля, возле одного из домов на улице Куйбышева Базарного Карабулака было найдено тело 33-летней женщины с ножевым ранением в области груди.

Наиболее вероятная картина произошедшего, выстроившаяся у следователей, позволила установить предполагаемого убийцу женщины.

Утром 26 июля в доме у 59-летней жительницы Базарного Карабулака и ее мужа собрались сын, его 33-летняя сожительница и приятельница хозяйки. Вся компания сидела в беседке на придомовой территории и распивала спиртное.

Хозяйка жилища адресовала к потенциальной снохе безобидную просьбу по бытовому вопросу, но у последней это вызвало массу негатива. Недовольная 33-летняя женщина начала оскорблять нецензурной лексикой хозяев жилища. 59-летняя женщина в этот момент резала яблоки, раздражаясь на сноху все больше. Не стерпев оскорблений, она ударила 33-летнюю женщину ножом в грудь и потребовала уйти.

Сын и его сожительница покинули место происшествия. Но вскоре мужчина вернулся и сообщил, что его возлюбленной стало плохо на улице. По вызову прибыли медики, которым оставалось лишь констатировать смерть 33-летней женщины.

Согласно судебно-медицинскому исследованию причиной ее гибели стало проникающее колото-резаное ранение грудной клетки слева с повреждением легкого, сердца, сопровождающимся внутренним кровотечением.

На момент дальнейшего расследования уголовного дела 59-летняя подозреваемая женщина задержана.