Министр информации и печати региона Светлана Бакал призывает саратовцев не верить слухам в соцсетях и проверять информацию в официальных источниках. Особенно это касается коронавируса.

Сейчас для жителей области вопросы профилактики и распространения пандемии имеет высокое значение. На фоне этого, недобросовестные медиа-сообщества могут сообщать недостоверные сведения.

— В ближайшее время мы планируем провести рабочее совещание с руководителями редакций для обсуждения организационных вопросов. При необходимости мы можем организовать и рабочую профессиональную группу на период обострения ситуации, — заключила Светлана Бакал.