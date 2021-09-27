Стали известны финалисты IV Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог – 2021».

Определено 20 лауреатов — они примут участие в очных финальных испытаниях, организуемых Минпросвещения России, с 1 по 5 октября.

В число финалистов вошла Светлана Лупач, учитель-дефектолог Детского сада №10 Красноармейска. Весной она заняла первое место на региональном этапе конкурса.

Финалистам предстоит провести мастер-класс, открытое групповое занятие/урок с обучающимися с ОВЗ и предложить решения профессиональных кейс-методов в специальном образовании.

Победит участник, набравший максимальное количество баллов.