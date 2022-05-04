Региональный координатор «Волонтеров Победы» в Саратовской области Светлана Ульянова рассказала о старте акции по поздравлению ветеранов региона.

«По собранным нашей волонтерской организацией данным, в настоящий момент в Саратовской области проживают порядка 327 ветеранов Великой Отечественной войны, которые непосредственно принимали участие в боевых событиях. Еще 8 121 ветерана — это жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, бывшие узники концлагерей, труженики тыла и вдовы участников Великой Отечественной Войны, но они так же являются ветеранами и непосредственными участниками великих для нашей страны событий.

Наш долг, как благодарных потомков окружить ветеранов вниманием и заботой. Важно, чтобы наши ветераны знали, что их подвиг бесценен, а потомки благодарны им за это. В дни празднования Дня Победы волонтеры нашего общественного движения вместе с партийцами посетят участников и инвалидов Великой Отечественной войны с поздравлениями и вручат подарки», — отметила Ульянова.