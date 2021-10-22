Спикер саратовского центра «Мой бизнес» — руководитель тренингового центра «Амикон» Светлана Воронкова рассказала о деятельности своей организации в интервью.

Тренинговый центр нацелен на обучение молодых специалистов навыком деловых переговоров и ораторскому искусству в бизнес-среде, а также занимается решением финансовых вопросов.

Светлана начинала, как бухгалтер. Имея три высших экономических образования, она всегда была передовым бухгалтером и занимала должности, на которых постоянно приходилось контактировать с контрагентами, представителями налоговой и вести переговоры. Так она обрела навыки деловых переговоров, которым сейчас обучает клиентов своего тренингового центра.

Также Светлана является одним из ведущих экспертов центра мой бизнес. В рамках нацпроекта по поддержке МСП, она бесплатно консультирует предпринимателей, сотрудничающих с центром поддержки предпринимательства.

Центр «Мой бизнес» работает в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», запущенного Владимиром Путиным, при поддержке Минэкономразвития РФ и минэкономразвития Саратовской области.