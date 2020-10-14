Завтра, 15 октября, в центре Саратова не будет работать светофор, сообщает пресс-служба мэрии.

— В связи с модернизацией оборудования с 9:00 15 октября до 9:00 16 октября будет отключен светофор на пересечении улиц Соколовая и Симбирская, — говорится в сообщении.

Как информационному порталу «Новости Саратова» пояснили в городской автоинспекции, в течение этих суток на перекрестке будет действовать схема движения по знакам дорожного движения.

— Мы просим водителей, быть внимательными при проезде закрытого перекрестка, — заявили в дорожной полиции.