Завтра, 8 декабря, на двух перекрестках Саратова отключат светофоры. Об этом сообщили в мэрии.

Речь идет о пересечении улиц Антонова и Чехова, Шелковичной и Свинцовой.

Ограничения продлятся с 9:00 до 19:00.