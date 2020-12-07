Домой Рубрики Новости Саратова Светофоры на двух улицах Саратова отключат из-за ремонта РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Светофоры на двух улицах Саратова отключат из-за ремонта По Новости Саратова - 07.12.2020 71 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Завтра, 8 декабря, на двух перекрестках Саратова отключат светофоры. Об этом сообщили в мэрии. Речь идет о пересечении улиц Антонова и Чехова, Шелковичной и Свинцовой. Ограничения продлятся с 9:00 до 19:00. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Начата подготовка проекта будущего парка в Юбилейном Мужчина упал с высоты пяти метров в Юбилейном Найден инвестор на кондитерскую фабрику Саратова ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Светофоры на двух улицах Саратова отключат из-за ремонта Новости Саратова - 07.12.2020 0 Завтра, 8 декабря, на двух перекрестках Саратова отключат светофоры. Об этом сообщили в мэрии. Речь идет о пересечении улиц Антонова и Чехова, Шелковичной и Свинцовой. Ограничения... Начата подготовка проекта будущего парка в Юбилейном 07.12.2020 Мужчина упал с высоты пяти метров в Юбилейном 07.12.2020 Найден инвестор на кондитерскую фабрику Саратова 07.12.2020 Чиновники ответят за оставшееся без воды село под Саратовом 07.12.2020