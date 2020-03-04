Главный врач Саратовской областной детской клинической больницы, главный внештатный педиатр региона Михаил Свинарёв прокомментировал заседание областного актива:

— Одним из главных событий последних лет в Саратовской области в рамках развития системы детского здравоохранения, безусловно, стало открытие в Саратове нового лечебного корпуса областной детской клинической больницы на Вольской, 6. Это знаковое событие и долгожданная мечта, которая стала явью, благодаря поддержке Губернатора области Валерия Радаева. Что это дало детям Саратовской области? Прежде всего – позволило увеличить возможности специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в нашем учреждении. Открыто отделение детской травматологии, оториноларингологии, расширен спектр предоставляемых медицинских услуг маленьким пациентам онкологического, гинекологического и общехирургического профилей, внедрены новые технологии реанимационно-анестезиологической помощи и интенсивной терапии.

И врачебное сообщество, и пациенты видят, что дальнейшее повышение доступности медицинской помощи детям было и остается приоритетной задачей региональной власти. В области действует трехуровневая система оказания медицинской помощи детям, определены схемы маршрутизации пациентов, начиная с фельдшерско-акушерских пунктов и участковых больниц, заканчивая учреждениями областного уровня, разработаны алгоритмы действий медицинского персонала, в том числе, правила направления детей на оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, как в региональных медицинских организациях, так и за пределами области.

В нашем регионе также развивается специализированная медицинская помощь детям. В Областном клиническом кардиологическом диспансере выполняются операции по поводу врожденных пороков сердца. Для обеспечения необходимой преемственности в оказании медицинской помощи новорожденным в Клиническом перинатальном центре Саратовской области реализуется современная система комплексной дородовой пренатальной диагностики пороков развития плода, представляющая перспективное направление медицинской генетики и включающая ультразвуковой и биохимический скрининг, программу коррекции индивидуального риска и инвазивные методы диагностики.

Все это способствует улучшению демографии, прежде всего, в части серьезного сокращения младенческой смертности.

В рамках реализации регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России В.В. Путиным, только в прошлом году за счет федеральных средств приобретены 42 единицы медицинского оборудования для 24 медицинских организаций (диагностическое и лабораторное оборудование).

В наше учреждение приобретено «тяжелое» диагностическое оборудование, в том числе цифровой рентгеновский комплекс и ядерный магнитно-резонансный томограф. С гордостью могу сказать, что такого высококлассного и современного аппарата ЯМРТ никогда не было ни в одной государственной детской больнице или поликлинике Саратовской области. Аппарат, который мы получили, оснащен специально для детей с рождения и без каких либо ограничений по здоровью. Ведь надо понимать, что в особо тяжелых случаях, которыми занимаются специалисты Областной детской клинической больницы, ребенку может понадобиться обезболивание во время процедуры, может возникнуть необходимость проведения исследования под наркозом. Вместе с новым аппаратом ЯМРТ закуплен амагнитный аппарат искусственной вентиляции лёгких, а значит, можно будет сделать томографию пациенту, находящемуся на ИВЛ. В комплексе установлено и новейшее программное обеспечение, позволяющее оценивать состояние внутренних органов максимально точно.

С начала текущего года на новом аппарате уже успели обследовать более сотни маленьких пациентов.

Воспользоваться этим уникальным оборудованием могут не только дети, которые находится в стационаре нашей больницы, но и больные, получившие соответствующее направление врача на ЯМРТ по медицинским показаниям со всей области. Медицинская услуга оказывается пациентам по полису ОМС, то есть бесплатно, главное, необходимо иметь направление. Спектр заболеваний, которые можно выявить с помощью этой установки, самый широкий, но в первую очередь это патологии мягких тканей, различные виды опухолей. Чаще всего мы обследуем головной мозг, поджелудочную железу, аппарат может проводить исследования сердца.

Не могу не сказать и об улучшении условий оказания медицинской помощи в детских поликлиниках и больницах области. За счет региональных средств проводятся ремонтные работы в регистратурах и холлах поликлиник г. Саратова и области. Эта работа будет продолжена.

Плодотворная работа регионального правительства, депутатского корпуса и всех заинтересованных структур в направлении дальнейшего развития медицины Саратовской области, в том числе и детского профиля, продолжит развитие позитивных процессов в сохранении самого ценного, что есть на свете – жизни и здоровья подрастающего поколения.