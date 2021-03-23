В Саратовской области у предпринимательницы из Пугачева Ирины Гордеевой отсудили 20 тысяч долларов США за торт с нарисованной свинкой Пеппой.

Как сообщили в пресс-службе Арбитражного суда области, 6 апреля 2018 года кондитер испекла торт «Взбитые сливки» и украсила его изображением героя мультфильма.

Однако предпринимательница не учла, что свинка Пеппа – это зарегистрированный товарный знак, права на который принадлежат Entertainment One UK Limited. Владелец не выдавал разрешения на его использование, поэтому обратился в суд.

В ходе разбирательства было установлено также, что кондитер уже не в первый раз нарушает чужие права. Ранее она попалась на «Смешариках».

Таким образом суд взыскал с женщины не только 20 тыс. долларов США, но еще госпошлину, расходы на приобретение товара и почтовые расходы – в общей сумме почти 28 тыс. рублей.