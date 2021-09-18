Стая из 10 бродячих собак ведёт себя агрессивно по отношению к людям.

— Это уже невозможно терпеть! В районе 6-й Дачной обитает свора из 10 собак. Они терроризируют район, бросаются на людей и детей, которые идут мимо, в школу. Хотела обратиться больше к людям, не нужно их пожалуйста кормить! Особенно около домов и на улице, хотите покормить, отойдите в безлюдное место! Администрация, когда вы примете меры?! — сообщила в паблике «Саратов онлайн» соцсети ВКонтакте жительница города Елизавета Должикова.

Многие заступились в комментариях за псов, оповергнув их агрессивность. Но многие согласны с автором сообщения, отметив, что животные очень шумят по ночам, будя всех громким лаем.

Напомним, с наступлением осени в Саратове участились жалобы горожан на агрессию со стороны безнадзорных собак.

Фото: соцсети