Сегодня, 11 апреля, в селе Квасниковка Энгельсского района состоялся забег «Звездный путь».

В год 60-летия полета Ю.А. Гагарина в космос он получил именно такое название. Традиционно в апреле любители бега отправляются к месту приземления первого космонавта. В 2021 году мероприятие прошло уже в 43 раз.

На старт вышли многие из тех, кто уже не раз принимал участие в таком забеге, а также участвующие впервые.

— В агитационном забеге принимаю участие в первый раз, для меня это хорошая возможность увидеть своими глазами место приземления Юрия Гагарина. Бегать я готов всегда, так как занимаюсь спортом и очень рад, что погода позволила сделать это комфортно. Очень радостно, что у нас появилось такое спортивное сооружение – велодорожка, в том числе, по которой можно совершать забеги – это очень важно для любителей велоспорта, туристов, отдыхающих, для нас – бегунов. Теперь мы можем комфортно, по красивому исторически-значимому маршруту, совершать тренировки, — сказал Заслуженный мастер спорта России Дмитрий Брегеда.

Каждый участник получил стартовый пакет с сувенирной продукцией. Юбилейная медаль будет напоминать о том, что они стали частью уникального события.

— Впервые агитпробег к месту приземления Юрия Гагарина состоялся 1974 году и только спустя 3 года он стал проводиться ежегодно. И вот уже в этом году в 43 раз. Очень хорошо, что в последнее время бегают не только спортсмены клуба ходьбы и бега «Сокол», но и все желающие. Непременно это важно в плане патриотического воспитания молодежи. Нужно чаще проводить такие мероприятия, потому что за молодежью будущее!, -сказала руководитель клуба ходьбы и бега «Сокол» Ольга Яковлева.

В этом забеге не было победителей. Ведь каждый, кто пришел сюда, сделал это чтобы отдать дань уважения великому человеку, который первым покорил космос.

Даци Дациев, Заслуженный мастер спорта России кикбоксингу, двукхкратный чемпион Европы, чемпион мира по кикбоксигу, Посол ГТО Саратовской области поделился впечатлениями после спортивных мероприятий, посвещенных 60-летию первого полета человека в космос.

— Очень приятно сегодня быть здесь, провести зарядку, чтобы ребята получили заряд энергии. Несмотря на то, что у нас проходят соревнования, мы с воспитанниками все равно решили принять участие в забеге. Конечно, каждый житель Саратовской области должен принимать участие и поддерживать такие мероприятия.

В дальнейшем будет организовывать пробежки здесь, а в выходные дни сможем с ребятами устраивать велопробег. Раз появилась такая замечательная площадка, так почему бы и нет. Как только потеплеет, я думаю, мы здесь проведем еще одну зарядку, — отметил он.

— Настроение отличное. Целый год не было никаких массовых мероприятий. Поэтому, конечно здорово, что сегодня проводят и агитацинный забег «Звездный путь» и велопробег «Поехали!». Планирую и дальше заниматься на этой велодорожке. Ведь здесь можно отлично провести тренировку и просто покататься на велосипедах с семьей. Здесь более безопасно, и сама дорожка достаточно длинная — более 13 киломеров. Для человек, который просто занимается физической культурой 2-3 раза в неделю – это достаточно хорошая нагрузка. Возможно, буду привозить сюда и свою команду на тренировки, — сказал Илья Мажухин, мастер спорта России по триатлону, тренер сборной Саратовской области по триатлону.

В велопробеге «Поехали!» приняли участие и следж-хоккеисты.

Специально для них был организован дополнительный старт. Юные спортсмены преодолели 1 километр. Сделали они это на спортивных болидах – хэндбайках, специально сконструированных для людей с поражением опорно-двигательного аппарата.

— Мы долго готовились к старту в велопробеге «Поехали!». Очень ждали открытие велодорожки. Для нас – это большой праздник! Теперь будем тренироваться на прекрасном спортивном объекте и развивать новый вид спорта. Детям очень понравилось внимание общественности, велосипедного сообщества. Нас все поддерживали и подбадривали — это способствовало хорошему настроению. Велопробег ребятам дался легко, поэтому в дальнейшем будем увеличивать дистанцию и готовиться к индивидуальному зачету по велоспорту лиц с ПОДА, — сказал руководитель проекта «Хоккей без барьеров» Сергей Родионов.