Накануне, 24 марта, на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла было принято решение о выделении в составе Саратовской митрополии Балаковской епархии. Об этом сообщает пресс-служба Саратовской епархии.

Рапорт Преосвященного митрополита Саратовского и Вольского Игнатия с предложением образовать новую епархию в Саратовской области.

Так, было постановлено образовать в административных границах Балаковского, Духовницкого, Ивантеевского, Краснопартизанского, Марксовского, Перелюбского, Пугачёвского районов Саратовской области — Балаковскую епархию, выделив ее из состава Покровской епархии, с кафедральным центром в городе Балаково.

Епархиальному архиерею Покровской епархии иметь титул «Покровский и Новоузе́нский». Епархиальному архиерею Балаковской епархии иметь титул «Балаковский и Николаевский». Новообразованную Балаковскую епархию включить в состав Саратовской митрополии.

Преосвященным Балаковским и Николаевским избрать игумена Варфоломея (Денисова), клирика Саратовской епархии.