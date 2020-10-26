В этом году ветерану Великой Отечественной войны Павлу Лушникову исполнилось 95 лет. Он был связистом и раньше всех узнал дату окончания войны, но до победного дня хранил эту тайну. После войны Павел Лушников вернулся в Петровск, где работал на заводе.

Павел Лушников родился в 1925 году в селе Озерки Петровского района. Он окончил Саратовское ремесленное училище №8. Павел Лушников переехал в Саратов и устроился работать на завод. В 1943 году его призвали на службу в армию. Он был распределен в седьмой запасной полк связи в Сердобске, вместе с которым отправился на 1-й Белорусский фронт. Он был связистом и раньше всех знал, что война заканчивается. Однако он дал подписку о неразглашении и до 9 мая 1945 года хранил эту тайну. Павел Лушников был награждён медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», а также орденом Великой Отечественной войны первой степени.

В 1948 году он вернулся в Петровск и продолжил работать на заводе «Молот». Его рабочий стаж насчитывает 50 лет. У Павла Лушникова и его супруги есть две дочери и два внука, которые часто навещают их и помогают вести домашнее хозяйство. В этом году ветерану исполнилось 95 лет. По его признанию, секрет долголетия состоит в правиле «никогда не завидовать, любить жизнь».