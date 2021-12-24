Сотрудники «Ростелекома» поздравили с Новым годом воспитанников саратовского социально-реабилитационного центра «Возвращение». 30 детей получили подарки, о которых они написали Деду Морозу.

Педагоги центра заранее выяснили пожелания воспитанников и передали сотрудникам компании. Поучаствовать в новогодней акции мог каждый работник, выбрав из списка получателя подарка. Малыши попросили к празднику настольные игры, куклы, фигурки-трансформеры, машинки и вертолеты на радиоуправлении. Ребята постарше написали, что мечтают о беспроводных наушниках и гаджетах.

Сотрудники компании позаботились о том, чтобы мечта каждого ребенка исполнилась. Связисты в образе сказочных персонажей передали детям подарки и пожелали счастливого Нового года.

В центре «Возвращение» под опекой профессиональных педагогов и психологов проживают дети от 3 до 16 лет, оставшиеся без присмотра родителей или попавшие в сложную жизненную ситуацию. Новогоднюю акцию связисты проводят уже восемь лет. За это время были исполнены пожелания десятков детей.