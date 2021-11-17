За 10 месяцев 2021 года в Саратовской области отделами ЗАГС зарегистрировано 11174 брака, из них почти 400 брачных союзов заключено парами, в которых оба супруга в возрасте старше 55 лет.

— 3,5 процента от общего числа браков в этом году заключено в парах, где каждый из молодоженов старше 55 лет. Всего же в этом году приняли решение узаконить отношения 1183 человека в возрасте 55+. Среди молодоженов старше 55 лет 61% — это мужчины и 39% женщины, — отметила начальник управления по делам ЗАГС Правительства области Юлия Пономарева.

Самому взрослому жениху в 2021 году было 86 лет, а невесте исполнилось 85 лет.

Напоминаем, что подать заявление о заключении брака можно лично в отделе ЗАГС по предварительной записи, а также через портал «Госуслуги» или в центрах «Мои документы».