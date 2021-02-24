Губернатор Саратовской области Валерий Радаев встретился сегодня с руководителями центров занятости, сообщает пресс-служба главы региона.

Валерий Радаев отметил, что после 2020 года ситуация на рынке труда области постепенно стабилизируется. Согласно данным, численность безработных по сравнению с пиком, который пришелся на 1 октября, снизилась на 37,6 тысячи человек и сегодня составляет 26,6 тысячи.

— Но расслабляться рано. Президент Владимир Путин поставил задачу – до конца года выйти на докризисный уровень. Напомню, что по итогам 2019 года в регионе официально трудились свыше миллиона человек. Сейчас необходимо вернуть в официальный сектор как минимум 57 тысяч, – поставил задачу Валерий Радаев