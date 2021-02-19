С начала 2021 года в Саратове эвакуировано 189 автомобилей на штрафстоянку. Об этом сообщили в минтрансе региона.

В феврале это были 102 машины, из них 69 за парковку в неположенном месте, в январе — 87, из них 52 — за парковку.

Оставленные в зоне действия запрещающих знаков машины мешают городским службам ЖКХ убирать снег.

В конце января минтранс провел рабочее совещание, где приняли решение усилить работу по эвакуации машин.

Минтранс призывает граждан не нарушать ПДД и не оставлять транспорт в неположенных местах.

Напомним, в Саратове вскоре установят новые дорожные знаки, согласно которым нельзя будет оставлять машины в определенные дни на нескольких улицах города.