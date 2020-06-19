В Саратовской область запланирован массовый отстрел диких кабанов, сообщает пресс-служба регионального комитета охотничьего хозяйства и рыболовства.

Уничтожение животных пройдет в рамках мероприятий по недопущению распространения африканской чумы свиней. «Геноцид» кабанов начнется июня и продолжится до 15 января следующего года. В ходе отстрела будет добыто 2,363 тысячи особей.

Как уверяют специалисты комитета, сейчас в регионе насчитывается 3,927 тысячи диких свиней, что превышает рекомендованную минприроды РФ норму распространения кабана по территории охотничьих угодий.