Первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов озвучил цифры по заболеваемостью коронавирусом в регионе.

Под наблюдением находятся 77 прибывших из-за рубежа человек, из общего количества 61,7 процента составляют женщины, 38,3 процента мужчины.

В стационарах лежат 2,651 тысячи человек, из них 2,009 тысячи с коронавирусом, у 2,548 тысячи человек пневмония, у 1,957 тысячи человек ковидная.

Тяжелых пациентов 776, из них на ИВЛ находится 161 человек, 28 на жестко-инвазивной, 133 на масочной, амбулаторно получают лечение 1,884 тысячи человек.