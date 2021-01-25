На сегодняшнем брифинге по коронавирусу первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов рассказал о статистике по заражениям коронавирусом.

Под наблюдением находятся 189 человек, прибывших из-за рубежа, 2,989 тысячи находятся в стационарах, из них 2,337 тысячи с коронавирусом, 2,184 тысячи человек с ковидной пневмонией.

Тяжелых 855 пациентов, из них 170 на кислородной поддержке, 33 на жестко-инвазивной ИВЛ, 137 на масочной, 1,862 тысячи на амбулаторном лечении.

Свободно 995 коек, занято 2,989 тысячи человек.