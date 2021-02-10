Сегодня, 10 февраля, в Саратовской области свыше 20 тысяч девятиклассников написали итоговое собеседование по русскому языку. Об этом сообщили в министерстве образования региона.

За 15 минут ребятам необходимо было выполнить четыре задания — чтение текста вслух, пересказать текст с привлечением дополнительной информации, рассказать монолог и провести диалог с экзаменатором. Экзамен записывался.

Я почти не волновалась перед самим экзаменом. Готовиться начали с педагогами с начала года. Буду ждать результатов, — рассказала ученица 9В лицея №15 Полина Подгорная.

Не позднее, чем через пять календарных дней после проведения экзамена ребята получат свои результаты.

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