На заседании межведомственного совета по вопросам развития системы образования в Саратове обсудили малокомплектные школы.

И.о. министра образования Михаил Орлов отметил, что разработан ряд мер для доступности получения знаний детьми в этих образовательных учреждениях.

Он добавил, что к таким школам относятся 57 процентов всех имеющихся, в них учатся 24 тысячи школьников и работают пять тысяч педагогов. Наблюдается нехватка преподавателей-предметников.

Обращение к опыту других регионов показало, что многие закрывают такие учреждения, но в Саратовской области чиновники не придерживаются такой позиции. А наоборот — что ни одна школа не должна быть закрыта.