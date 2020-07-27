Сотрудники госавтоинспекции подвели итоги первого полугодия по случаям дорожно-транспортных происшествий в городе Саратов.

С начала 2020 года и по сегодняшний день в городе насчитывается 220 ДТП с участием пешеходов. Из этого количества происшествий 216 участников получили ранения, а еще 17 погибли.

В связи с этим сотрудники ГИБДД на постоянной основе проводят многочисленные акции для выявления водителей-нарушителей и информируют пешеходов о соблюдении правил дорожного движения.

Так, недавно была проведена акция «Грамотный пешеход и вежливый водитель» для предотвращения новых дорожно-транспортных происшествий.