Рыбопромысловые предприятия Саратовской области в 2019 году выловили почти 3,6 тысячи тонн рыбы. Об этом рассказал председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства региона Игорь Потапов.

По его словам, в 2019 году фактический объем вылова в регионе увеличился на 20 процентов по сравнению с 2018 годом. Показатель стал максимальным за последние 28 лет. На 2020 год объем распределенных к вылову водных биологических ресурсов составил почти 4,8 тысячи тонн

Игорь Потапов отметил, что от экстенсивного пути развития следует переходить к интенсивному и всё больше внимания уделять проблеме восстановления водных биоресурсов. Выпуск малька производится за счет компенсации ущерба предприятиями, чья деятельность наносит вред водным ресурсам, а также за счет собственных средств рыбодобывающих организаций. В 2019 году выпущено 700 тысяч малька.