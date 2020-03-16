Более тридцати городских и сельских библиотек Пугачевского района примут участие в конкурсе, который проводит депутат Государственной думы Николай Панков. Такое решение прозвучало на встрече организационного комитета.

Кроме работников библиотек, конкурс «Слава, достойная памяти» заинтересовал сотрудников музеев и молодежные организации. Он поможет не только выявить лучшие работы, но и рассказать о боевом и трудовом вкладе жителей района в Победу, показать молодежи примеры героизма старшего поколения.

— Несколько лет назад уже проводился конкурс, инициированный Николаем Васильевичем Панковым, в котором наши пугачевские библиотекари приняли активное участие. В этом году многие еще раз с удовольствием представят на конкурс свои проекты, к ним присоединятся и новые участники. Тема очень важная для каждой нашей семьи: 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Историко-краеведческая работа – одно из важнейших направлений для наших библиотек, в ней участвуют и многие жители, — рассказала директор Пугачевской районной межпоселенческой библиотеки Ирина Ерошенко.

Опыт предыдущего конкурса показал: для работников библиотек это хорошая возможность раскрыть свой потенциал. Многие участники продемонстрировали высокий профессиональный уровень и впоследствии реализовали много других проектов, интересных читателям.

Организационный комитет обсудил и другой немаловажный вопрос. Часто для конкурсной работы требуется подготовить большой объем материала: документы, иллюстрации, воспоминания фронтовиков и тружеников тыла. Значит, участникам надо дать возможность объединяться в творческие группы и представлять совместные проекты.

До конца апреля участники подготовят свои работы, а итоги будут подведены осенью. Победители получат ценные подарки или поедут в город-герой Волгоград, где их ждет экскурсионная программа и встречи с коллегами для обмена опытом.