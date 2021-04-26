Массовое отключение воды из-за аварии произошло сегодня в Ленинском районе Саратова. Сообщает пресс-служба ООО «КВС».

Из-за ремонтных работ на водопроводе на улице Тархова водоснабжение отключено у по адресам улица Электронная, 2, 4, 6, 7, 9, 8, 10, 12, 12А; Бардина, 2, 2А, 3, 4, 6, 6А, 8, 10, 10Б; Батавина, 2, 4, 6, 6А, 7, 9, 9А, 9Е, 11, 15; Мамонтовой, 3, 5; Тархова, 24, 26, 27, 27А, 27Б, 28, 29, 29А, 29Б, 29Б/131, 30, 30/35, 31А, 32, 32А, 34, 38, 40; Уфимцева, 1, 2, 2А, 3, 3А, 3Б, 3В, 4, 4А, 6, 6А, 8, 8А, 10, 10А, 10Б, 12, 12А; Чехова, 9, 10, 12А, 12/36.

Возобновить подачу воды планируется в 20:00.

По данным мэрии Саратова, в районе отключения воды проживает более 31 тысячи человек.