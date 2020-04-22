Органы охраны правопорядка возбудили несколько сотен административных дел за нарушение режима самоизоляции в Саратовской области, сообщает пресс-служба регионального управления внутренних дел.

111 протоколов было составлено в отношении предпринимателей, которые не прекратили деятельность в период повышенной готовности. В настоящее время судом рассмотрены 20 дел. В восьми случаях вынесены наказания в виде приостановления деятельности, два – в виде предупреждений, 10 – в виде административных штрафов до 50 тысяч рублей.

468 протоколов составлены на жителей Саратовской области. 204 случая суд уже рассмотрел, в 95 случаях были вынесены административные штрафы на суммы от одной тысячи до 10 тысячи рублей, в 108 случаях суд предупредил нарушителей.

В семи случаях суд наложил штрафы в размере 30 тысяч рублей.