Несмотря на частичное снятие ограничений в Саратовской, Волгоградской и Астраханской областях, на полигоне Приволжской железной дороги продолжаются ежедневные мероприятия по дезинфекции подвижного состава и объектов пассажирской инфраструктуры.

Данные меры направлены на обеспечение безопасности и комфорта пассажиров. Санитарная обработка также осуществляется на станциях, в депо и административных помещениях магистрали. На эти цели ежедневно расходуется более пяти тысяч литров готового дезинфицирующего раствора.

Для защиты сотрудников ПривЖД, обеспечивающих перевозочный процесс, ежесуточно выдается более трех тысяч пар перчаток и 48 тысяч одноразовых масок. На железнодорожных предприятиях сформирован запас средств индивидуальной защиты более чем на 25 суток.