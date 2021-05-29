Для участия в электронном голосовании на сайте pg.er.ru зарегистрировались 74, 425 тысячи избирателей области. Большая часть из них уже проголосовали.

Член регионального организационного комитета по проведению предварительного голосования партии «Единая Россия» Сергей Улегин напомнил, что завтра, 30 мая, жители области также смогут проголосовать на счетных участках.

— Высокая явка на электронном голосовании говорит о доверии жителей к открытому отбору кандидатов, которых партия выдвинет на предстоящих выборах. Приглашаю всех жителей нашей области, кто не зарегистрирован на сайте, прийти на счетные участки. Вместе выберем кандидатов от «Единой России», – сказал Сергей Улегин.

Напомним, «Единая Россия» – единственная в стране политическая партия, которая выдвигает своих кандидатов на основании мнения жителей.