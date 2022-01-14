В 2021 году в рамках проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» почти 3,3 тысячи жителей области прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование. Свыше 2,6 тысячи граждан из числа обучившихся уже трудоустроено.

Как отмечают специалисты центров занятости, на обучение направлялись граждане, ищущие работу, граждане старшего поколения, а также женщины, воспитывающие детей дошкольного возраста.

Организаторами обучения выступали региональные операторы – Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС при Президенте РФ, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, Саратовский архитектурно-строительный колледж.

«Мы успешно завершили обучение слушателей в рамках проекта «Содействие занятости», выполнив установленную квоту на 100%. Обучение проходило по 25 программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации. Более 75% слушателей трудоустроены после прохождения обучения. В настоящее время мы находимся в активной фазе подготовки к следующему году реализации проекта. На основе уже приобретенного опыта пересматриваем содержание и расширяем линейку реализуемых в рамках проекта программ обучения, готовим материалы для информационной кампании», – отметила заместитель директора Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Виктория Коротина.

Благодаря нацпроекту саратовцы осваивали такие востребованные на региональном рынке труда профессии, как бухгалтер, кадровик, риелтор, дизайнер интерфейсов и интерьеров, веб-дизайнер, СММ-специалист, копирайтер, контент-менеджер, секретарь-администратор, оператор котельной, электрослесарь.

В 2022 году участниками проекта «Содействие занятости» могут стать жители области в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного возраста, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста, а также молодежь в возрасте до 35 лет, относящаяся к категориям, испытывающим трудности при поиске работы.

В рамках проекта планируется обучить свыше 2,4 тысячи жителей региона.

«Подробную информацию о доступных для жителей области направлениях обучения, в том числе в рамках нацпроекта «Демография», можно уточнить в центре занятости населения по месту жительства или на единой цифровой платформе «Работа в России», – напомнили в министерстве труда и социальной защиты области.