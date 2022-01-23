Сегодня в правительстве Саратовской области провели оперативное совещание по ситуации с расчисткой дорог после обильного снегопада. На протяжении ночи штаб собирал информацию по снежным заносам, из-за которых был затруднен проезд к населенным пунктам. К 6:00 таких было 109. На данный момент осталось 31. Об этом сообщил председатель правительства региона Роман Бусаргин.

Для обеспечения проезда незамедлительно была направлена спецтехника. К снегоочистке привлечено 246 единиц техники на федеральных автодорогах, 307 единиц техники на региональных автодорогах, 730 единиц на муниципальных дорогах. В тех случаях, где невозможно пробить дорогу стандартной техникой, задействуются силы мобильного отряда тяжелой техники облспаса.

Задача – в течение сегодняшнего дня и предстоящей ночи обеспечить проезд по всем направлениям. Все главы районов должны объехать социальные учреждения, чтобы к ним были обеспечены подходы. Отдельно необходимо проконтролировать расчистку тротуаров и контейнерных площадок, пожарных гидрантов рядом с соцучреждениями, обеспечение проезда для трамваев и троллейбусов.

Заслушали муниципалитеты, где остаются проблемы с обеспечением проезда к населенным пунктам. Осадки во многих районах прекратились, но сложности возникают из-за низовых метелей (в некоторых случаях снежные заносы выше 1 метра).

Ершовский район – в 52 населенных пункта были ночью занесены дороги. На 12:00 проезда нет к следующим населенным пунктам: Моховое, Новая Слободка, Новорепное, Осинов Гай, Михайло-Вербовка (к 15:00 работы планируется завершить), Новосельский, Каменная Сарма, Кушумская, Семено-Полтавка, Южный (к 16:00), Большеузенка (к 17:00), Красный Боец, Миусс, Черная Падина (к 18:00).

Федоровский район – на 12:00 остается региональная дорога на Первомайское (к 18:00 проезд будет обеспечен).

Дергачевский район – осталось 4 населенных пункта: Зерновой, Мирный, Жадовка, Прудовое (планируется проведение работ до 0:00). Рассматривается вопрос по направлению тяжелой техники.

Озинский район – затруднен проезд к п. Новозаволжский (к 16:00 планируется расчистить).

Воскресенский район – три населенных пункта: Нечаевка, Афанасьевка (к 18:00), Черноморец (до 0:00).

Краснокутский район – осталось 1,5 километра до села Чкалово (к 14:00 планируется обеспечить проезд).

Энгельсский район – проезд по федеральным и региональным трассам обеспечен. Спецтехника пробивает дорогу к отдаленному населенному пункту Долинный (к 18:00).

Пугачевский район – 6 населенных пунктов. При необходимости будет направлена дополнительная техника.

Питерский район – село Запрудное (к 15:00 проезд должен быть обеспечен).

— По крупным городам 2 раза в день будут проводиться заседания оперативного штаба. Мы должны понимать, что и к какому времени расчистим в сложившихся условиях.

Никто из ответственных за уборку снега в администрация и профильных структурах правительстве региона сегодня не уйдет с работы, пока проезд не будет обеспечен, — отметил чиновник.

На сегодняшний день тяжелая спецтехника облспаса продолжает работу в Екатериновском районе (село Изнаир). Направлены силы в Воскресенский район (поселок Черноморец) и Энгельсский район (поселок Долинный).