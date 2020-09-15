Следователи выясняют, при каких обстоятельствах скончался 64-летний житель села Чиганак в Аркадакском районе. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным вечером 11 сентября гражданин с односельчанином пошел рыбачить на Хопер. Они расположились на берегу реки в четырех километрах от села. После ночевки мужчина не обнаружил своего приятеля, о чем сообщил его родственникам. Те обратились в полицию.

Поиски не дали результатов, а 14 сентября днем сын мужчины обнаружил в километре от места рыбалки ниже по течению тело отца и вытащил его на берег.

Следователи осмотрели место происшествия, признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено.

Обстоятельства трагедии устанавливаются, проводится судебно-медицинское исследование с целью определения точной причины смерти мужчины. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.



