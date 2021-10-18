Ночной пожар в Энгельсе унес жизни молодого мужчины и пожилой женщины.

Погибшие оказались родственниками — матерью и сыном.

Как сообщили в региональном СУ СКР, в ночь на 18 октября 2021 года вспыхнул частный дом на улице Свердлова.

Здесь постоянно жила 67-летняя женщина.

Увидившие сильный открытый огонь соседи сразу позвонили спасателям.

Огнеборцы потушили дом, а после обнаружили в горевшем помещении тела хозяйки дома и ее 37-летнего сына.

Эксперты предполагают, что следов насильственной смерти нет. В гибели двух человек виноват пожар, причина которого сейчас устанавливается.